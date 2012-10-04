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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 12:08 BJT

《汇市简讯》澳元/美元多头的目标位在1.04

0328GMT * 澳元/美元8月初以来的3浪走势暗示多头三角形形态成形 * 目前仍处于7月以来买家现身的区域 * 今日零售销售数据公布后的汇价走势偏多 * 买家正在力守1.02,停止单被敲出后卖兴干涸 * 未来几日汇价将触及50%费波纳齐回档位 * 买入点位在1.0210,目标位为1.0400,停止单挂在1.0150 * 日线图:(link.reuters.com/naw92t) * 小时图:(link.reuters.com/jax92t).(完) --编译 兰秀娟;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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