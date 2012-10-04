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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 12:12 BJT

《汇市简讯》澳元/美元未能跌破1.0200,受股市反弹支撑

0348GMT

* 澳洲零售销售数据公布后澳元/美元跌势滞后,并在1.0180美元附近吸引买盘

* 标准普尔500指数期货升0.5%,因美国总统竞选辩论提供支撑

* 收盘价成为关键,若收在1.0266上方,可能形成双底

* 五日、10日和20日移动均线下降

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/kex92t).(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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