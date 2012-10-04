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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 12:37 BJT

《汇市简讯》印度卢比再度上涨,受吸引外资的改革憧憬提振

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* 印度卢比延续涨势,有报导称政府将采取更多举措吸引外商直接投资(FDI)

* 美元/印度卢比开盘以来低见51.86,跌破52.18-51.94的支撑区域

* 若明确跌破支撑位,将下看51.48,为卢比自3月份以来的次要阻力高位

* 美元/印度卢比下一道支撑位料在50.58-50.65,为48.60-57.32和43.85-57.32涨势的费波纳奇回档位水平

* 印度内阁将批准法案,开放保险和养老保险等行业.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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