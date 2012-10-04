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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 13:18 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲时段在窄幅区间内盘整,上看80.70

0500GMT

* 美元指数亚洲时段在窄幅区间内盘整,仍保持上行趋势

* 日线图动能指标显示出看涨讯号

* 目标位在80.70/74,为200日移动均线切入位,以及7月至9月跌势的38.2%回档位

* 周二所及低位79.48为首道支撑

* 相关技术图表:(link.reuters.com/tux92t)(完)

--编译 白云;审校 徐文焰

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