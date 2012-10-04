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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 13:21 BJT

〔国际油市〕布兰特原油继昨日大跌后小幅升向109美元,经济忧虑仍存

路透新加坡10月4日电---布兰特原油期货周四小幅升向每桶109美元,受昨日大跌后出现的逢低买盘支撑,投资者等待欧洲央行政策会议和美国重要就业数据提供更多指引.

对中国经济复苏延迟及欧元区陷入经济衰退的担忧周三令石油需求疲弱的忧虑升温,推动布兰特原油期货和美国原油期货分别挫跌3%和4%.

周四油市似乎在股市的支撑下有所企稳,日本股市小涨,亚洲其它市场持稳.

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