石原慎太郎计划在钓鱼岛构筑建筑 可能引发中日关系再次紧张

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Antoni Slodkowski/Junko Fujita
路透东京10月4日电---日本官员对路透表示，东京都知事石原慎太郎计划在钓鱼岛构筑建筑，彰显日本主权。鹰派石原慎太郎此前的"购岛"计划触发了中日之间的一波危机。
尽管该计划不是马上实施，仍可能冲击本就脆弱的中日关系，可能引发美国政府的指责。美国政府曾敦促中日放置争议，缓解紧张情势。
石原慎太郎的计划似乎意在逼迫日本政府在钓鱼岛问题与中国亮底牌。两位接近石原慎太郎的官员称，其计划基于日本最大的在野党--自民党有望赢得未来数月的大选而上台，而自民党能够接受石原慎太郎的强硬政策。
日本参议院议员山东昭子表示，石原慎太郎将试图获得未来新政府的支持，使用其募集的约1,900万美元在钓鱼岛建设一些基础设施。
东京都副知事猪濑直树确认了该计划。
他们称，建设灯塔、无线电发射机或基本的港口设施将有助于提高日本渔民的安全。尚不清除民间资金如何甚至能否用于政府财产的建设。
政策研究大学院大学副教授Narushige Michishita认为，石原慎太郎的计划可能"让刚刚经历的动荡事态卷土重来--中国发出强硬反应，随后是对日本企业的抗议和攻击"。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。