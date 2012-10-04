版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 13:40 BJT

〔标题新闻〕日本三菱UFJ Lease拟以13亿美元收购美国飞机租赁公司Jackson Square Aviation

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8KJ049]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐