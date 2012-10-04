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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 13:48 BJT

〔台湾股市〕微跌2.29点,电脑及周设类股跌幅居前

路透台北10月4日电---台湾股市周四近收平盘,电脑及周设类指数.TCPI挫跌1.65%跌幅居前,因惠普(HPQ.N)执行长惠特曼(Meg Whitman)警告称2013年获利意外急剧下降.[ID:nSB2031253]

加权股价指数.TWII收跌2.29点,报7,682.34点,今日开盘持平.

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