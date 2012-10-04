(重发)〔东京汇市〕日圆在日本央行会议前触及两周低位,欧元陷入区间波动

(重发以调整段落次序)

* 臆测日本央行采取更多宽松举措令日圆承压

* 美国就业和服务业数据强劲,支撑美元

* 欧元陷于区间交投,市场关注西班牙何时申请援助

* 欧洲央行会议料将按兵不动,关注西班牙公债标售

* 澳洲零售销售数据公布后,澳元触及一个月低位

路透东京10月4日电---日圆兑美元周四跌至两周低位,此前美国公布乐观数据,且投机者愈发谨慎,以防本周日本央行意外放松政策.

欧元兑美元持坚,投资者预期欧洲央行(ECB)将维持利率不变,尽管西班牙申援不确定性令欧元陷入区间交投.

美元兑日圆JPY=高见78.72日圆,上次触及该水位是9月19日日本央行公布扩大资产购买方案之际.美元兑日圆最新报价为78.57,较美国尾盘升0.1%.

欧元/日圆EURJPY=R亦升至两周高点101.78日圆,随后回落至101.61,日内仍上涨0.4%,并测试200日移动均值101.74.

在推行更多刺激政策以扶助经济成长和打压日圆的问题上,日本央行承受着很大政治压力.上个月日本央行刚刚决定扩大资产购买规模.

分析师普遍预计,日本央行料在10月4-5日会议上按兵不动,藉以评估最新宽松措施的效果.但在10月30日会议前,相关政治压力将会持续存在.日本央行在30日会议上将对经济进行评估.

日本经济财政担当大臣前原诚司周三表示,将继续同日本央行讨论,以确认其达成物价目标的决心.[ID:nSB2028977].他表示,有权参加日本央行的政策会议.

消息人士对路透称,前原诚司实际上计划出席本周会议.作为政府代表,其不能投票,但可以对政策表达看法.

Sumitomo Mitsui Trust Bank的高层Katsunori Kitakura称,"或还还需一阵子日本央行才会有实际行动,不过市场人士当前揣测会有更多放宽措施,你不得不考虑在这样的情况下持有哪一方的仓位."

美国公司9月新增岗位数量多于预期,与此同时服务业活动升温,显示美国经济仍处于温和成长的轨道上.[ID:nSB2031249]

美元指数.DXY日内持平报79.82,但距周一所及的三周高位80.147不远.

市场对于美元的下一个关注焦点是周五非农就业报告.

但投资者亦将等待美联储公布上次政策会议记录,从中寻找联储暗示下步行动的蛛丝马迹.联储的卖短买长操作今年底就将到期.

**西班牙标债情况才是推动市场的因素**

欧元/美元EUR=小涨0.2%至1.2929美元,但仍限于1.2800/3000区间,投资者在观望西班牙到底何时申援,从而启动欧洲央行购债计划.

欧元和其它高风险货币上涨的同时,美国股指期货也在涨,一些交易商称,上涨的原因是共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)在首场电视政策辩论中,表现得比大家预期的要好.

市场认为如果罗姆尼赢得总统大选,将利好股市,因为共和党派对华尔街的态度更加友善些.

由于共和党控制众议院的局面预计不会结束,如果奥巴马再次当选总统,"财政悬崖"问题上的僵局或许还将持续.

欧洲央行周四料将维持利率不变.

"由于市场对欧洲央行本次会议的期待很少,所以真正能牵动欧元走势的可能是西班牙标债,"法国巴黎银行分析师Mary Nicola说.

"今天西班牙的标债将测试市场对该国的观感."

西班牙将标售三笔公债,到期日分别是在2014年、2015年和2017年,希望最多能筹募到40亿欧元(52亿美元).

欧元兑澳元一度触及三个半月新高,澳元兑美元跌至上个月低点附近.

澳元/美元AUD=D4最新报1.0230美元,上涨0.1%.但之前曾跌至一个月新低1.0182,因数据显示澳洲8月零售销售仅略微上升.

中国经济放缓的迹象增多,促使澳洲央行本周降息,并为进一步降息敞开了大门.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2904 1.2918 -0.11 -0.32 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.46 78.14 +0.41 +1.98 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.27 100.97 +0.30 +1.72 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9382 0.9362 +0.21 +0.06 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6074 1.6132 -0.36 +3.47 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9874 0.9838 +0.37 -3.13 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0213 1.0265 -0.51 -0.12 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2110 1.2096 +0.12 -0.28 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8028 0.8005 +0.29 -3.61 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8190 0.8273 -1.00 +5.22 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7542 5.7056 +0.85 -3.72 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4300 7.3724 +0.78 -3.98 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6845 6.6006 +1.27 -2.95 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6251 8.5328 +1.08 -3.24 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 石冠兰/徐文焰/田建华/白云/程琳/蔡美珍/张若琪/侯向明

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