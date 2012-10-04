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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 14:17 BJT

〔韩国股市〕小幅收低,受全球经济成长疑虑打压

路透首尔10月4日电---周四韩国股市收低,对于全球经济成长前景的担忧持续令市场承压.

能源相关股表现逊色,该国最大的炼油商SK Innovation(096770.KS)收低2.4%,因油价下跌,竞争对手S-Oil(010950.KS)收低1.4%.

综合股价指数.KS11收低0.17%,报1992.68点.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

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东南亚股市[.SOCN]

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