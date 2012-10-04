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市场报道 | 2012年 10月 4日 星期四 15:22 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑关注0.8035卖单,市场焦点为欧洲央行利率决定

0656GMT

* 欧元/英镑在七个交易日内上涨0.01英镑,而在去年10月前两周累计上涨0.025英镑

* 卖单在0.8035/40和0.8050(此为期权到期水准),买单在0.8020, 0.8010和0.8000

* 英央行今日料维持利率不变,鸽派支持在11月扩大量化宽松政策

* 欧洲央行将于1145GMT公布利率决定,欧洲央行总裁德拉吉将于1230GMT召开记者会.(完)

--编译 于春红;审校 张明钧

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