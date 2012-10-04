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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 15:20 BJT

〔全球金市〕金价连升四日,关注各大央行动向及美国非农就业数据

路透新加坡10月4日电---金价周四小幅升高,将升势延续至第四日,因投资人静候全球主要央行会否出台提振经济的计划,此外本周将公布的美国非农就业数据亦是焦点.

金价上日勉力录得微弱涨幅,避开欧元区和中国悲观数据导致油价下跌的影响,因投资者认为金价将受惠全球释出更多刺激举措,这持续支撑市场人气.

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