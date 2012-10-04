欧元/美元:仍保持在1.2960美元和上周高位1.2990美元下方,并在200日移动均线1.2825美元寻得支撑位.若突破1.3000美元,未来将上看9月高点1.3175美元以及从高位1.4940美元拉出的趋势线阻力位1.3185美元.需跌破并收在1.2820美元下方,未来才会再度锁定1.2650美元.自1.2045美元低位拉出的关键趋势线支撑位站在1.2700美元.只有升穿1.3240美元,未来才将上探1.3495美元,后者是1.4940-1.2045美元跌势的50%回档位.