《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透伦敦10月4日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
CMC:
欧元/美元:仍保持在1.2960美元和上周高位1.2990美元下方,并在200日移动均线1.2825美元寻得支撑位.若突破1.3000美元,未来将上看9月高点1.3175美元以及从高位1.4940美元拉出的趋势线阻力位1.3185美元.需跌破并收在1.2820美元下方,未来才会再度锁定1.2650美元.自1.2045美元低位拉出的关键趋势线支撑位站在1.2700美元.只有升穿1.3240美元,未来才将上探1.3495美元,后者是1.4940-1.2045美元跌势的50%回档位.
美元/日圆:昨日升穿78.20日圆,使得从4月20日高点81.80拉出的趋势线阻力位78.90日圆和200日移动均线79.32受到测试.若美元/日圆出现疲态,未来可能在78.20和77.60日圆水准附近寻得一些支撑.200日移动均线79.32日圆仍是回到8月高点79.70途中的主要障碍.
欧元/日圆:持续升向80.50日圆区域.若就此突破,将重新上探9月高位81.15和200日移动均线.如果欧元/日圆出现下挫,料在上周低位79.25、自低位77.55拉出的趋势线支撑位79.15以及55日移动均线寻得支撑.
纽约 当日 今年来 2011年
0810GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2951 1.2904 +0.36 +0.05 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.58 78.46 +0.15 +2.13 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 101.75 101.30 +0.44 +2.19 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9361 0.9382 -0.22 -0.16 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6111 1.6074 +0.23 +3.71 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9857 0.9874 -0.17 -3.30 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0220 1.0213 +0.07 -0.05 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8206 0.8190 +0.20 +5.42 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.300 80.160 +0.17 +2.11 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.510 64.290 +0.34 +7.82 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 126.61 126.17 +0.35 +5.92 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2441 1.2460 -0.15 -5.22 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦;审校 王冠中
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人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透2月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周二增加0.32% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,608.9 2月15日 27,034,888.4 2月14日 85,720.5 +0.32% iShares 334,713,128.2 2月15日 334,713,128.2 2月14日 0.0 0.00% (完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。