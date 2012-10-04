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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 15:30 BJT

〔新兴汇市〕空头回补支撑亚币上扬,关注日欧央行会议和美国经济数据

路透新加坡10月4日电---新兴亚洲货币周四小幅上扬,因澳元反弹促发了空头回补.不过许多投资者对欧洲央行和日本央行政策会议,以及美国关键数据发布前新近押注有所迟疑.

印度卢比INR=D2领涨,触及五个半月高位,因印度政府有望很快宣布更多的经济提振改革措施.台湾出口商的需求也提振了台币TWD=TP.

菲律宾披索PHP=PDSP上涨,因该国股市在外资需求的带动下触及纪录高位.坡元/美元SGD=D3和马币/美元MYR=MY分别上涨逾0.2%.

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