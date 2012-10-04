〔韩国汇市〕韩元因全球经济形势忧虑而下跌,韩债上涨

路透首尔10月4日电---韩国韩元兑美元KRW=周四微幅下挫,在缺乏刺激动能的消息下,韩元是因市场对全球经济形势的持续忧虑而下跌. 韩元/美元KRW=KFTC收报1,113.8韩元,周二韩国汇市收报1,112.5.韩国市场周三因公众假期而休市. 交易员称,韩国股市下跌及澳洲央行周二降息后澳元持续走软,有利于美元.但韩元在窄幅区间交投,缺少强大指引.