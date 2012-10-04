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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 16:48 BJT

〔路透基点〕大众综合证券10亿台币两年期循环信用贷款案启动--RLPC

路透香港10月4日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称,台湾大众综合证券的10亿台币(3,400万美元)两年期循环信用贷款案已启动.

彰化银行任牵头行和簿记行.

贷款利率则为较二级市场商业票据利率加码75个基点,税前最低利率为1.6%.

融资所得将用于营运资本.回覆截止日期为10月19日.

大众综合证券上次进入市场是在2010年3月,当时其完成18亿台币的两年期循环信用贷款.综合收益为80个基点.利率为较30天、60天、90天或120天二级市场商业票据利率加码70个基点.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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