〔路透基点〕大众综合证券10亿台币两年期循环信用贷款案启动--RLPC

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透香港10月4日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称,台湾大众综合证券的10亿台币(3,400万美元)两年期循环信用贷款案已启动.
彰化银行任牵头行和簿记行.
贷款利率则为较二级市场商业票据利率加码75个基点,税前最低利率为1.6%.
融资所得将用于营运资本.回覆截止日期为10月19日.
大众综合证券上次进入市场是在2010年3月,当时其完成18亿台币的两年期循环信用贷款.综合收益为80个基点.利率为较30天、60天、90天或120天二级市场商业票据利率加码70个基点.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。