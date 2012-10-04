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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 17:56 BJT

〔路透基点〕第一银行将统筹主办亚洲化学25亿台币融资案--RLPC

路透香港10月4日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称,第一银行赢得牵头行头衔,将为台湾亚洲化学安排25亿台币(8,500万美元)五年期融资案.

资金所得将用于再融资、资本支出和营运资本.

2010年6月时,亚洲化学曾签署一笔15亿台币的贷款案,分为7.50亿台币的五年期定期贷款A部分和7.50亿台币的三年期循环贷款B部分.贷款利率则为较次级市场商业票据利率加码85个基点.(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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