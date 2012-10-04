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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 18:37 BJT

〔亚洲橡胶〕10月4日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月4日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 267.0 416 267.1 3

*11月 268.0 171 267.0 21

*12月 269.0 71 267.8 51

* 1月 270.2 240 268.9 133

* 2月 270.9 1664 270.7 641

* 3月 271.8 4437 271.9 1266

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 石冠兰; 审校 于春红

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