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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 18:50 BJT

〔标题新闻〕路透调查显示澳洲今年小麦产量料为2,144万吨,较去年纪录高位低800万吨

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8L43Y5]

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