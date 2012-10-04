〔马来西亚期市〕棕榈油期货收平,关注该国是否下调毛棕榈油出口税率

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透新加坡10月4日电---马来西亚棕榈油期货周四收平盘,因交易员等待政府有关下调毛棕榈油出口税方面的决定.该决定可能会有助于刺激棕榈油出口.
马来西亚大宗商品部长表示,他将建议把毛棕榈油出口税率从目前的23%下调至8-10%,以应对来自印尼的竞争.
马来西亚内阁可能会在周五就此作出决定.
某外国大宗商品公司的一位交易员说:"最大的问题是该建议能不能被接受,以及如果通过,何时能够生效."
指标12月棕榈油期货FCPOc3小幅上扬1马币(林吉特),收至每吨2,352马币,盘中走势震荡,一度高见2,404马币.
周四总成交量为33,333口,高于通常的25,000口.
路透技术分析师王涛表示,技术面依旧偏空,目标区间在2,127-2,181马币,从目前水准的涨势可能受限于2,422马币.(完)
--编译 王洋; 审校 石冠兰
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。