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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 18:50 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货收平,关注该国是否下调毛棕榈油出口税率

路透新加坡10月4日电---马来西亚棕榈油期货周四收平盘,因交易员等待政府有关下调毛棕榈油出口税方面的决定.该决定可能会有助于刺激棕榈油出口.

马来西亚大宗商品部长表示,他将建议把毛棕榈油出口税率从目前的23%下调至8-10%,以应对来自印尼的竞争.

马来西亚内阁可能会在周五就此作出决定.

某外国大宗商品公司的一位交易员说:"最大的问题是该建议能不能被接受,以及如果通过,何时能够生效."

指标12月棕榈油期货FCPOc3小幅上扬1马币(林吉特),收至每吨2,352马币,盘中走势震荡,一度高见2,404马币.

周四总成交量为33,333口,高于通常的25,000口.

路透技术分析师王涛表示,技术面依旧偏空,目标区间在2,127-2,181马币,从目前水准的涨势可能受限于2,422马币.(完)

--编译 王洋; 审校 石冠兰

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