版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 19:09 BJT

〔东南亚股市〕菲律宾、马来西亚和印尼股市创历史高位

路透曼谷10月4日电---多数东南亚股市周四收高,其中菲律宾股市连续第二日收于纪录高位,成交量巨大,因市场对国内经济成长的乐观情绪拉动SM Investments(SM.PS)等消费相关股票.

菲律宾股市.PSI收于5,443.74点,超过周三的纪录水平5,375.52点.SM Investment劲扬6%,股票成交量为月度均值的3.13倍.

马来西亚和印尼股市亦触及历史高位,因该地区买兴广泛,美国经济数据好转缓解了对全球经济成长的忧虑并提振全球股市.

在交易活跃的个股中,马来西亚森那美(SIME.KL)升2.9%,印尼Astra International Tbk PT (ASII.JK)跃升4.7%.

1057GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 3086.64 9.50 +0.31 +16.64 2646.35

马来西亚 .KLSE 1661.47 11.72 +0.71 +8.54 1530.73

泰国 .SETI 1306.63 -0.92 -0.07 +27.44 1025.32

印尼 .JKSE 4271.46 19.95 +0.47 +11.76 3821.99

菲律宾 .PSI 5443.74 68.22 +1.27 +24.51 4371.96

越南 .VNI 384.51 -0.86 -0.22 +9.38 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 石冠兰;审校 于春红

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐