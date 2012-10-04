〔东南亚股市〕菲律宾、马来西亚和印尼股市创历史高位

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透曼谷10月4日电---多数东南亚股市周四收高,其中菲律宾股市连续第二日收于纪录高位,成交量巨大,因市场对国内经济成长的乐观情绪拉动SM Investments(SM.PS)等消费相关股票.
菲律宾股市.PSI收于5,443.74点,超过周三的纪录水平5,375.52点.SM Investment劲扬6%,股票成交量为月度均值的3.13倍.
马来西亚和印尼股市亦触及历史高位,因该地区买兴广泛,美国经济数据好转缓解了对全球经济成长的忧虑并提振全球股市.
在交易活跃的个股中,马来西亚森那美(SIME.KL)升2.9%,印尼Astra International Tbk PT (ASII.JK)跃升4.7%.
1057GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3086.64 9.50 +0.31 +16.64 2646.35
马来西亚 .KLSE 1661.47 11.72 +0.71 +8.54 1530.73
泰国 .SETI 1306.63 -0.92 -0.07 +27.44 1025.32
印尼 .JKSE 4271.46 19.95 +0.47 +11.76 3821.99
菲律宾 .PSI 5443.74 68.22 +1.27 +24.51 4371.96
越南 .VNI 384.51 -0.86 -0.22 +9.38 351.55
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(完)
--编译 石冠兰;审校 于春红
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。