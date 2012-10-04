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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 20:04 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差持于两周低点

路透新加坡10月4日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周四分别维持在近两周低点,报每吨932美元和115.63美元,因最终用户的现货需求低迷,且西方汽油库存高企压低市况.

石脑油可用于汽油生产.

近期石脑油市场升势多为西方汽油供应趋紧导致,这意味着更多石脑油用于生产汽油,可供销售的石脑油船货减少.

但本周迄今石化制造商的石脑油现货需求淡静.

台湾中油公司上周五或购买全程现货石脑油11月船货.但具体细节无法确认.

"汽油需求放缓,且美国的价格降低,"一位新加坡交易商称.

能源资料协会(EIA)数据显示,美国汽油库存升高.

但亚洲汽油裂解价差继上日跌至两周低点后,反弹至两日高位每桶10.15美元.(完)

--编译 石冠兰;审校 王洋

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