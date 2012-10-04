〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差持于两周低点

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
路透新加坡10月4日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周四分别维持在近两周低点,报每吨932美元和115.63美元,因最终用户的现货需求低迷,且西方汽油库存高企压低市况.
石脑油可用于汽油生产.
近期石脑油市场升势多为西方汽油供应趋紧导致,这意味着更多石脑油用于生产汽油,可供销售的石脑油船货减少.
但本周迄今石化制造商的石脑油现货需求淡静.
台湾中油公司上周五或购买全程现货石脑油11月船货.但具体细节无法确认.
"汽油需求放缓,且美国的价格降低,"一位新加坡交易商称.
能源资料协会(EIA)数据显示,美国汽油库存升高.
但亚洲汽油裂解价差继上日跌至两周低点后,反弹至两日高位每桶10.15美元.(完)
--编译 石冠兰;审校 王洋
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。