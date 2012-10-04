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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 19:56 BJT

〔国际油市〕亚洲180-cst燃料油现货价差下跌,因供应充足

路透新加坡10月4日电---亚洲燃料油现货价差周四下跌,180-cst燃料油供应充足,使其价差降至近六个月低点.

根据路透数据,180-cst价差下跌1.10美元,降至每吨较新加坡现货升水0.60美元,为4月18日以来最低.

路透估算显示,10/11月燃料油即期跨月价差持稳于四个月低位,报逆价差每吨1.88美元.

更多燃料油供应似乎来自印度,印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)(IOC.NS)将为总计4.5万吨180-cst、10月装运的燃料油进行两次招标.

印度石油公司迄今已售出总计约8万吨180-cst、10月装运的四批船货.

在低硫燃料油市场上,来自公用事业企业的需求料在11月和12月上升,因冬季取暖通常对燃料油的使用增加.

新加坡国际企业发展局公布的数据显示,截至10月3日一周,新加坡剩余燃料油库存触及五周低点1,790.5万桶.(完)

--编译 于春红;审校 石冠兰

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