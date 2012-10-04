〔国际油市〕航煤裂解价差冲高,受益于兴隆大举买入

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
路透新加坡10月4日电---亚洲航煤裂解价差周四冲高至近每桶21美元,创下两周高位,因新加坡贸易商兴隆大举买入.
路透数据显示,11月航煤裂解价差上涨0.63美元至每桶较迪拜原油升水20.93美元.
兴隆出现在普氏交易窗口,买进五笔航煤船货,这压低了实货升水但推高了裂解价差.
一位在新加坡的交易员说:"兴隆的买盘与基本面无关...如果存在地区需求,那么应该有两三家买主,而不只是(兴隆)一家."
他并表示,随着东方至西方航煤套利窗口的关闭,航煤被人为地推高.
未能联系到兴隆高管予以置评.
艾克森美孚(Exxon Mobil)位于得克萨斯Bayton炼厂的一柴油氢化处理装置起火,也提振了人气.(完)
--编译 王洋; 审校 于春红
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。