〔国际油市〕航煤裂解价差冲高,受益于兴隆大举买入

路透新加坡10月4日电---亚洲航煤裂解价差周四冲高至近每桶21美元,创下两周高位,因新加坡贸易商兴隆大举买入.

路透数据显示,11月航煤裂解价差上涨0.63美元至每桶较迪拜原油升水20.93美元.

兴隆出现在普氏交易窗口,买进五笔航煤船货,这压低了实货升水但推高了裂解价差.

一位在新加坡的交易员说:"兴隆的买盘与基本面无关...如果存在地区需求,那么应该有两三家买主,而不只是(兴隆)一家."

他并表示,随着东方至西方航煤套利窗口的关闭,航煤被人为地推高.

未能联系到兴隆高管予以置评.

艾克森美孚(Exxon Mobil)位于得克萨斯Bayton炼厂的一柴油氢化处理装置起火,也提振了人气.(完)