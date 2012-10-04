〔美国股市〕开盘上涨,受欧洲央行总裁讲话及就业数据推动

路透纽约10月4日电---美国股市周四开盘上涨,此前就业市场数据符合预期,另外欧洲央行总裁德拉吉就解决欧债危机的工具发表了鼓舞人心的讲话.
道琼工业指数.DJI上涨40.66点,或0.30%,至13,535.27点.标准普尔500指数.SPX上升3.54点,或0.24%,至1,454.53点.Nasdaq综合股价指数.IXIC升5.45点,或0.17%,至3,140.68点.(完)
--编译 于春红;审校 石冠兰
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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