〔欧元债市〕西班牙公债收益率攀升,该国是否求助仍不确定

* 西班牙公债收益率攀升,救助前景仍是关注焦点

* 西班牙标售短期公债,多数收益率回落

* 德债呈区间波动,美国数据可能提供支撑

路透伦敦10月4日电---西班牙公债收益率周四攀升,因该国是否寻求救助以解决其债务问题的不确定犹存,使公债价格走势震荡,市场屏息静待西班牙发出的救助信号.

在今日结束的月度政策会议后的记者会上,欧洲央行试图将市场的关注点引到西班牙政界人士的身上.欧洲央行上月表示,如果西班牙同意接受救助条件,将购买该国公债.

欧洲央行总裁德拉吉在记者会上表示,央行的购债承诺已缓解金融市场的紧张情绪,他强调指出,尽管西班牙在恢复财政秩序方面取得重大进展,但仍需要作进一步的努力.

10年期西班牙公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB尾盘上涨11个基点,报5.93%,显示市场对该国在解决其债务问题上缺乏紧迫感越发感到不安.

稍早,西班牙标售三批,总额近40亿欧元的短期公债,所获需求高于之前的标售,其中两批债券的收益率低于之前的标售.

标售表明,投资者仍对西班牙将求助有信心,且不愿在欧洲央行购买该国公债的可能性犹存的情况下放弃该国.一旦欧洲央行开始购买西班牙公债,将推高债券价格.

德债期货FGBLc1上涨8个跳动点,至141.67,陷于9月28日触及的高位141.95和10月2日触及的低位141.10之间的近期区间内.

除非西班牙突然宣布要求救助,否则,在周末前,避险公债可能受到美国数据的支撑.预计本周稍后将公布的美国经济数据将使全球成长前景更加低迷.

美国将在周五公布的非农就业数据.分析师预计,9月新增就业岗位11.3万个.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>