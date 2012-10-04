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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 02:45 BJT

〔标题新闻〕中国今年玉米产量料创新高可满足国内需求,较去年增产约500-600万吨--USGC

USGC为美国谷物协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8L4FEK]

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