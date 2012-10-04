〔全球金市〕德拉吉讲话提振金价触及11个月高点,距离1,800美元不远

* 欧洲央行总裁德拉吉称,准备购买欧元区公债

* 南非发生矿工骚乱,支撑铂金价格

* 总统选举后,美联储政策不大可能改变

* 周五公布:美国9月非农就业报告

路透纽约10月4日电---金价周四涨至11个月最高,市场紧紧盯住每盎司1,800美元水平,因有迹象显示欧洲央行打算压低借款成本,提升了黄金对冲通胀的魅力.

铂金(白金)系金属上涨,因南非铂金矿发生的劳工骚乱仍没有要平息的迹象,这可能降低产量.

欧洲央行总裁德拉吉表示,该行已经做好准备购买西班牙等欧元区二线国家公债,购债要求的条件不一定是惩罚性的.此外,欧洲央行周四维持指标利率在纪录低点0.75%不变,以刺激经济增长.[ID:nSB2032155]

"德拉吉将确保市场不崩盘.这对于黄金有利,因为通过利用经济刺激政策压低公债收益率(殖利率),降低了恶性事件发生的风险,"Merk Funds的首席投资官Axel Merk表示.该基金管理着6亿美元的资产.

德拉吉有利于刺激政策的讲话激励股市和大宗商品价格上涨,布兰特原油期货上涨近4%.美元兑欧元下跌近1%,支撑了黄金价格.

部分投资者对金价在重要的美国非农就业数据周五公布之前上涨感到意外.投资者希望从该数据中找到美国联邦储备理事会(美联储,FED)每月400亿美元购债计划能持续多久的线索.

截至1821GMT,现货金XAU=上涨0.7%至每盎司1,789.70美元,稍早曾触及1,794.90的高点,该水平为去年11月中旬以来最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价上涨16.70美元至每盎司1,796.50美元,路透初步数据显示,成交量大体与30日均值一致.

现货银XAG=升1%,报每盎司34.91美元.

此外,美国劳工部周四公布的数据显示,最近一周初请失业金人数仅小幅上升,暗示就业市场有所好转.[ID:nEAPA40DI5]

尽管金价周四上涨,部分交易商在周五的非农就业数据公布之前仍然选择在场边观望.

现货铂金(白金)XPT=上涨1.9%,报每盎司1,712.99美元,录得第八日连涨,因有消息称全球最大铂金生产商Anglo American Platinum在Rustenburg的矿区发生矿工骚乱,警察发射催泪瓦斯,使铂金受到支撑.

现货钯金XPD=借铂金的涨势,也上涨3.4%至每盎司670.75美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1796.50 16.70 0.9 1779.90 1797.70 145,260

COMEX白银期货 SIN2 35.101 0.411 1.2 34.655 35.170 33,079

COMEX铂金期货 PLN2 1721.20 30.90 1.8 1695.70 1721.40 33

COMEX钯金期货 PAU2 674.75 16.85 2.6 654.10 677.05 4,294

现货金 XAU= 1789.70 12.31 0.7 1778.40 1794.90

现货银 XAG= 34.910 0.350 1.0 34.640 35.090

现货铂金 XPT= 1712.99 32.29 1.9 1687.30 1718.24

现货钯金 XPD= 670.75 21.95 3.4 654.50 675.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=