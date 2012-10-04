〔加拿大汇市〕加元兑美元触及三日高位,主要受助于德拉吉讲话

路透多伦多10月4日电---加元兑美元周四触及三日最高水平,因有迹象显示欧洲央行意图解决欧债危机,以及加拿大央行对通胀发表更为强硬的言论.

加元兑美元攀升至0.98加元,或1.0204美元的10月1日来高位,因金价和油价反弹,且铜价小升.美加两国股市也走高.

美国上周初请失业人口增速放缓也扶助支撑加元.

欧洲央行总裁德拉吉表示,该行已经做好准备购买西班牙等欧元区二线国家公债,购债要求的条件不一定是惩罚性的.[ID:nSB2032155]这是推动加元的主要因素.

加元兑美元CAD=D4收报0.9805加元或1.0199美元,周三收报0.9881加元或1.0120美元.

加拿大央行副总裁Tiff Macklem周四表示,央行仍在评估升息的可能性.不过,就业市场仍有部分闲置资源未被复苏中的经济吸收.(完)

--编译 母红;审校 李军

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