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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 04:58 BJT

〔美国股市〕ADR收涨,受助于德拉吉讲话引发的乐观人气

路透10月4日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四收涨,因欧洲央行总裁德拉吉称,购买诸如西班牙等受困国家公债的计划已准备就绪.

在周五美国公布非农就业数据前,投资者持谨慎乐观的态度.美国就业市场一直表现挣扎,全国失业率处于8.1%的高位,预计失业率将攀升至8.2%.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬1.1%,至127.65.

亚洲企业ADR涨幅居前,亚洲ADR指数.BKAS收涨1.3%.中国南方航空公司(ZNH.N)急升3.8%,报22.96美元.太阳能企业天合光能(TSL.N)收复本周的部分失地,大涨6.4%,报4.80美元.

纽约梅陇银行拉丁美洲ADR指数.BKLA上涨1.1%,墨西哥企业领涨.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上扬1%.医药科技企业EDAP(EDAP.O)回吐本周的部分涨幅,回落2.6%.瑞士银行(UBS.N)上扬2.3%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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