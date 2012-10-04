〔美国股市〕ADR收涨,受助于德拉吉讲话引发的乐观人气

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透10月4日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四收涨,因欧洲央行总裁德拉吉称,购买诸如西班牙等受困国家公债的计划已准备就绪.
在周五美国公布非农就业数据前,投资者持谨慎乐观的态度.美国就业市场一直表现挣扎,全国失业率处于8.1%的高位,预计失业率将攀升至8.2%.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬1.1%,至127.65.
亚洲企业ADR涨幅居前,亚洲ADR指数.BKAS收涨1.3%.中国南方航空公司(ZNH.N)急升3.8%,报22.96美元.太阳能企业天合光能(TSL.N)收复本周的部分失地,大涨6.4%,报4.80美元.
纽约梅陇银行拉丁美洲ADR指数.BKLA上涨1.1%,墨西哥企业领涨.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上扬1%.医药科技企业EDAP(EDAP.O)回吐本周的部分涨幅,回落2.6%.瑞士银行(UBS.N)上扬2.3%.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾