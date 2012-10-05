美国与加拿大经济指标预测--10月5日-10月12日****

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透10月5日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月1日当周-------------------------------
10月5日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加11.3 增加9.6
制造业就业岗位(万个) 持平 减少1.5
民间就业岗位(万个) 增加13 增加10.3
失业率 8.2% 8.1%
平均时薪 +0.2% 持平
每周平均工时 34.4 34.4
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 9月 增加1 增加3.43
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 减少1.25
兼职就业岗位(万个) -- 增加4.67
就业参与率 -- 66.60%
1230 加拿大建筑许可 8月 +0.1% -2.3%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月28日当周 -- 126.7
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加65 减少32.8
----------------------------------10月8日当周-------------------------------
10月8日(一)
暂无重要经济数据.
10月9日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 -- 92.90
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 -- 22.49
1400 美国就业指数 9月 -- 108.6
10月10日(三)
1100 美国抵押贷款指数 10月5日当周 -- 1,020.4
再融资指数 -- 5,888.0
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月6日当周 -- -0.3%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月6日当周 -- +2.3%
1400 美国趸售(批发)库存 8月 +0.4% +0.7%
趸售销售 +0.3% -0.1%
10月10-15日
1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 赤字162 赤字1,910
10月11日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 -- +0.1%
1230 美国进口价格 9月 +0.8% +0.7%
出口价格 +0.4% +0.9%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差439 逆差420
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月6日当周 -- 36.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 9月29日当周 -- 328.1
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 -- 逆差23.4
出口(亿加元) 8月 -- 377.4
进口(亿加元) -- 400.8
10月12日(五)
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.7% +1.7%
(较上年同期) +1.8% +2.0%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.4% +2.5%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 -- 78.3
现况指数 -- 85.7
预期指数 -- 73.5
1430 美国ECRI一周领先指标 10月5日当周 -- -- (完)
--整理 兰秀娟;审校 徐文焰
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