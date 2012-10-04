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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 06:56 BJT

修正:全球外汇市场10月5日主要消息

(更正:内文"10月5日(四)"改为"10月5日(五)")

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月5日(五)

-- - 日本央行结束为期两天的政策会议,宣布利率决议

0045 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲,题为"美国经济与货币政策"

0500 - 日本8月领先指标和同时指标

0800 - 挪威8月制造业产出

1000 - 德国8月工业订单

1230 - 美国9月就业报告

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标

1430 - 美国财政部负责经济政策的助理部长艾伯力(Jan Eberly)主持新闻简报会

1700 - 美联储(FED)理事杜克在纽约联储银行主办的活动上发表演讲

1900 - 美国8月消费者信贷

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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