《日本重要政经日程》--10月5日

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月4日(四)
2350 - 日本9月末外汇储备
10月5日(五)
-- - 日本央行结束为期两天的政策会议,宣布利率决议
0500 - 8月领先指标和同时指标.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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--台湾....[TW/DIARYCN]
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾