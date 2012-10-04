《美国上市公司业绩公布日程表》--10月5日-10月12日

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
汤森路透10月4日电---以下为标准普尔500企业中将于10月5日至10月12日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
-------------------------------------------------------------------------------------
10/5 BMO Q2 2013 Constellation Brands, Inc. (STZ) 0.54 9 0.77
10/9 AMC Q3 2012 美国铝业(ALCOA) (AA) 0.01 17 0.15
10/9 Q3 2012 百胜集团(Yum Brands) (YUM) 0.97 21 0.83
10/10 BMO Q3 2012 Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) -0.02 9 -0.05
10/11 11:00 Q3 2012 Fastenal (FAST.O) 0.37 11 0.33
10/11 BMO Q3 2012 Safeway Inc. SWY 0.43 19 0.38
10/12 11:00 Q3 2012 摩根大通 (JPM) 1.21 28 1.02
10/12 12:00 Q3 2012 富国银行(Wells Fargo) (WFC) 0.87 32 0.72
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 兰秀娟;审校 戴素萍
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。