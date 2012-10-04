《综述》美国一周初请失业金人数仅微升,表明就业市场仍旧持稳

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
* 美国一周初请失业金人数微升4,000
* 美国企业9月计划裁员人数上升4.9%
* 美国8月工厂订单锐减,受飞机和汽车行业影响
路透华盛顿10月4日电---美国上周初请失业金人数仅小幅上升,而前一周则大幅下降,这一结果仍令人冀望,就业市场继续处在康复之中.
周四公布的其它数据显示,美国工厂订单大幅减少,不过扣除运输的订单则连续第二个月上升,这应可缓和有关制造业活动正在迅速失去动能的担忧.
"经济显然正在感受到全球经济环境变冷的压力,而且随着2012年底的临近,政策的不确定性也带来威胁,"Comerica首席经济分析师Robert Dye说.
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。