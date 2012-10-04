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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 06:31 BJT

《综述》美国一周初请失业金人数仅微升,表明就业市场仍旧持稳

* 美国一周初请失业金人数微升4,000

* 美国企业9月计划裁员人数上升4.9%

* 美国8月工厂订单锐减,受飞机和汽车行业影响

路透华盛顿10月4日电---美国上周初请失业金人数仅小幅上升,而前一周则大幅下降,这一结果仍令人冀望,就业市场继续处在康复之中.

周四公布的其它数据显示,美国工厂订单大幅减少,不过扣除运输的订单则连续第二个月上升,这应可缓和有关制造业活动正在迅速失去动能的担忧.

"经济显然正在感受到全球经济环境变冷的压力,而且随着2012年底的临近,政策的不确定性也带来威胁,"Comerica首席经济分析师Robert Dye说.

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