《美国重要政经日程》--10月5日

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部发布9月就业状况报告
1700 - 美联储(FED)理事杜克在纽约联储银行主办的活动上发表演讲
1900 - 美联储公布8月消费者信贷数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。