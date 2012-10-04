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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 06:23 BJT

《美国重要政经日程》--10月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部发布9月就业状况报告

1700 - 美联储(FED)理事杜克在纽约联储银行主办的活动上发表演讲

1900 - 美联储公布8月消费者信贷数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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