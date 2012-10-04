《欧洲金融焦点》欧洲央行购债条件不必令人痛苦--总裁德拉吉

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
* 德拉吉称欧洲央行随时准备实施购债计划
* 德拉吉未就西班牙何时请求援助给出线索
* 欧洲央行维持利率于0.75%不变
路透斯洛文尼亚10月4日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示,购买西班牙等受困欧元区国家债券的行动准备就绪,而且购债条件不必非常严厉.
对于德拉吉一个月以前公布受到争议的购债计划后召开的首次欧洲央行会议,市场期望获得关于西班牙何时正式申请援助并触发购债计划的线索.当初一些人把这项购债计划誉为欧元区的救星.
德拉吉并没有提供这方面的线索,但他确实表示,西班牙在解决财政问题方面取得了"重大进展",而且这项名为"直接货币交易"(OMT)的购债计划已让金融市场平静下来,即使尚未实施.
他拒绝评论西班牙公债收益率(殖利率)是否处于适当水平.周四稍早进行的一次债券标售显示,西班牙借款成本下降.
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。