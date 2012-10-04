〔全球航运〕波罗的海乾散货运价连涨五日,因大型船舶运价上升

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透10月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第五日上涨,得益于海岬型船和巴拿马型船去程市场的运价上升.
"我们终于看到一些迹象显示(巴拿马型船)人气改善.大西洋运价似乎正触底并小幅上升,"船舶经纪商Fearnleys在研究报告中称.
"尽管中国处于假期,(海岬型船)费率持续攀升.主要推动因素是去程市场...短期人气看涨,"
波罗的海乾散货运价指数劲升47点或6%,至845点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI大涨135点至1,873,日均获利激增1,404美元或15%至10,518美元,为1月以来最高水准.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.
市场预期中国钢厂在10月1-5日黄金周后将会补充铁矿石库存,这提振海岬型船运价.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI劲扬近10%至544点,该型船舶日均获利大涨377美元至4,334美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶和超灵便型船舶的日均获利则分别降至6,552美元和8,390美元.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾