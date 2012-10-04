〔全球航运〕波罗的海乾散货运价连涨五日,因大型船舶运价上升

路透10月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第五日上涨,得益于海岬型船和巴拿马型船去程市场的运价上升.

"我们终于看到一些迹象显示(巴拿马型船)人气改善.大西洋运价似乎正触底并小幅上升,"船舶经纪商Fearnleys在研究报告中称.

"尽管中国处于假期,(海岬型船)费率持续攀升.主要推动因素是去程市场...短期人气看涨,"

波罗的海乾散货运价指数劲升47点或6%,至845点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI大涨135点至1,873,日均获利激增1,404美元或15%至10,518美元,为1月以来最高水准.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

市场预期中国钢厂在10月1-5日黄金周后将会补充铁矿石库存,这提振海岬型船运价.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI劲扬近10%至544点,该型船舶日均获利大涨377美元至4,334美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶和超灵便型船舶的日均获利则分别降至6,552美元和8,390美元.(完)