〔纽约汇市〕欧元触及两周高位,因欧洲央行称准备好购债(更新版)

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
(新增文末表格)
* 德拉吉确认将支撑欧元
* 欧洲央行维持利率在0.75%不变,关注西班牙
* 市场谨慎等待日本央行利率决策
路透纽约10月4日电---欧元兑美元和日圆周四上涨,此前欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行准备好实施购债计划,这会拉低负债沉重国家的借款成本.
欧洲央行购债计划的细节仍不得而知,但这是该行应对欧债危机整体策略的重要组成部分.
欧洲央行总裁德拉吉表示,该行有"完全有效的支持机制"来实施计划.这令投资人放心.他在记者会没有阐述计划细节,但欧元受希望带动上涨.
欧洲央行维持利率在0.75%不变,之后德拉吉的记者会也没有什么意外.
德拉吉表示,欧洲央行购债的决定缓和了欧元区的紧张气氛.
"欧元上涨...因认为欧洲央行准备好在必要时采取行动."GFT汇市策略师Neal Gilbert表示.
德拉吉还再度表达了守卫欧元区货币体系和欧元的决心.他表示,"欧元是不可逆转的",他还坚定承诺保持欧元区货币政策的"单一性".
7月,德拉吉承诺将竭尽所能保卫欧元,引发欧元从两年低点反弹.这也有助于缓和对欧元区可能瓦解的担忧.
在美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布9月会议记录显示委员们对需要更多货币政策普遍认同后,欧元兑美元从大涨近1%的升势中回落.美联储还讨论了采用通胀和失业率数字门槛作为货币政策指引.
上月,美联储推出开放式的大规模购买抵押贷款支持债券计划,以提振经济.
在周五美国发布9月就业报告前,欧元也缩减涨幅.路透访查的分析师预计,9月非农就业岗位增加11.3万,失业率由8.1%增至8.2%.
"我不是说此次就业报告没有前几个月那么重要,但美联储购债的开放式承诺可能令此次报告的重要性降低了一些."苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Kim表示,他预计市场反应可能平平.
纽约午后,在美联储发布会议记录前,欧元兑美元EUR=升近1%,之后缩减涨幅,报1.3016美元,升0.87%.盘中触及1.3031美元的9月21日来最高水准.欧元兑日圆EURJPY=升0.82%,报102.13日圆,盘中触及102.18日圆的两周高位.
**关注西班牙**
西班牙有可能寻求救助以启动欧洲央行购债计划,令投资人对沽出欧元持谨慎态度.但同时,对西班牙何时可能寻求救助的不确定性也限制了欧元的升幅.
但分析师相信,西班牙的预算提案看来考虑到了要寻求救助.
周四的市场焦点还有西班牙标售40亿欧元公债,得标利率较上次标售下滑.
欧元兑瑞郎EURCHF=升至两周高位,之后回落,当日持平,报1.2110瑞郎,欧元兑英镑EURGBP=D4从两周高位小幅回撤,报0.8042英镑.
英镑兑美元GBP=D4升0.75%,报1.6194美元,此前英国央行维持利率和量化宽松政策总体规模不变,一如预期.
**关注日本央行**
日圆表现普遍不振,兑美元和欧元一度跌至两周低点,投资人担心日本央行周五可能意外放宽政策.
美元兑日圆JPY=午后持平,报78.46日圆.
上月才增加购买资产计划的日本央行受到强大的政治压力,要求其提供更多货币刺激措施,以尽力提振经济成长并压制日圆.
市场预计,日本央行将维持利率不变,以判断最新放宽政策的效果.在其10月30日下次货币政策会议前,进一步放宽政策的压力将持续.
"鉴于日本央行两周前刚进一步放宽了政策,我们认为此次会议可能按兵不动,除非日圆因一些理由大涨,导致财务省考虑干预汇市."美银美林周四给客户的报告写道.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3017 1.2904 +0.88 +0.56 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.47 78.46 +0.01 +1.99 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 102.15 101.27 +0.87 +2.60 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9302 0.9382 -0.85 -0.79 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6190 1.6074 +0.72 +4.22 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9804 0.9874 -0.71 -3.82 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0238 1.0213 +0.24 +0.13 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2110 1.2110 +0.00 -0.28 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8039 0.8028 +0.14 -3.48 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8210 0.8190 +0.24 +5.47 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.6927 5.7542 -1.07 -4.75 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4130 7.4300 -0.23 -4.20 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.5979 6.6845 -1.30 -4.21 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5938 8.6251 -0.36 -3.59 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 李军;审校 母红
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾