《美国FED焦点》美联储可能采用数字门槛作为利率政策指引--会议记录

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
路透华盛顿10月4日电---美国联邦储备理事会(美联储)会议记录显示,联储可能采用通胀和失业方面的数字门槛,作为货币政策的指引.该记录还显示,一些官员对央行最新出台的经济刺激举措持保留态度.
美联储上月推出第三轮大规模购债计划,宣布开始无限期购入抵押支持债券,每月的购买规模为400亿美元.
周四公布的美联储9月12-13日政策会议记录显示,官员们总体上认为,由于经济复苏乏力,有必要推出更多的政策刺激举措.
"与会成员总体上的判断是,如果不出台新的政策宽松举措,经济增长的力度可能不足以推动就业市场出现持续改善,"会议记录显示.
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。