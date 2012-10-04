版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 07:17 BJT

《美国FED焦点》美联储可能采用数字门槛作为利率政策指引--会议记录

路透华盛顿10月4日电---美国联邦储备理事会(美联储)会议记录显示,联储可能采用通胀和失业方面的数字门槛,作为货币政策的指引.该记录还显示,一些官员对央行最新出台的经济刺激举措持保留态度.

美联储上月推出第三轮大规模购债计划,宣布开始无限期购入抵押支持债券,每月的购买规模为400亿美元.

周四公布的美联储9月12-13日政策会议记录显示,官员们总体上认为,由于经济复苏乏力,有必要推出更多的政策刺激举措.

"与会成员总体上的判断是,如果不出台新的政策宽松举措,经济增长的力度可能不足以推动就业市场出现持续改善,"会议记录显示.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐