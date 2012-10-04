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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 06:34 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月4日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 62.47 -0.63 -1.00 2219799

搜狐 (SOHU.O) 40.96 +0.03 +0.07 270646

网易 (NTES.O) 53.90 -0.27 -0.50 763414

百度 (BIDU.O) 113.20 +1.13 +1.01 2466854

亚信科技 ASIA.O 10.58 -0.01 -0.09 211299

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.16 +0.11 +0.69 1876317

联电 (UMC.N) 2.04 -0.02 -0.97 353686

日月光 (ASX.N) 3.82 -0.04 -1.04 143518

矽品精密 (SPIL.O) 5.66 +0.05 +0.89 534010

和信超媒体 (GIGM.O) 1.03 -0.02 -1.90 6303

友达 (AUO.N) 3.52 -0.02 -0.57 189024

中华电信 (CHT.N) 31.73 +0.23 +0.73 26857

台湾国际航电 (GRMN.O) 42.57 +0.89 +2.14 943996

香港

中国移动 (CHL.N) 55.42 -0.28 -0.50 76512

中国联通 (CHU.N) 16.64 +0.11 +0.67 78660

中国电信 (CHA.N) 59.09 +0.64 +1.10 17033

中芯国际 (SMI.N) 1.90 +0.07 +3.83 80544

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.01 -0.10 -2.43 132

(完)

--整理 郑茵

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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