《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月4日

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 62.47 -0.63 -1.00 2219799
搜狐 (SOHU.O) 40.96 +0.03 +0.07 270646
网易 (NTES.O) 53.90 -0.27 -0.50 763414
百度 (BIDU.O) 113.20 +1.13 +1.01 2466854
亚信科技 ASIA.O 10.58 -0.01 -0.09 211299
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 16.16 +0.11 +0.69 1876317
联电 (UMC.N) 2.04 -0.02 -0.97 353686
日月光 (ASX.N) 3.82 -0.04 -1.04 143518
矽品精密 (SPIL.O) 5.66 +0.05 +0.89 534010
和信超媒体 (GIGM.O) 1.03 -0.02 -1.90 6303
友达 (AUO.N) 3.52 -0.02 -0.57 189024
中华电信 (CHT.N) 31.73 +0.23 +0.73 26857
台湾国际航电 (GRMN.O) 42.57 +0.89 +2.14 943996
香港
中国移动 (CHL.N) 55.42 -0.28 -0.50 76512
中国联通 (CHU.N) 16.64 +0.11 +0.67 78660
中国电信 (CHA.N) 59.09 +0.64 +1.10 17033
中芯国际 (SMI.N) 1.90 +0.07 +3.83 80544
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.01 -0.10 -2.43 132
(完)
--整理 郑茵
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾