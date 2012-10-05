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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 08:01 BJT

〔日本数据〕9月底外汇储备升至12,770.0亿美元--财务省

路透东京10月5日电---日本财务省周五公布,9月底外汇储备升至1.28万亿(兆)美元.

财务省早先表示,8月30日-9月26日期间当局未曾实施任何干预行动.

具体数据如下(单位:10亿美元):

9月底 8月底 7月底 2011年9月底

总计 1,277.000 1,273.242 1,272.777 1,200.593

浏览完整数据表格,请登陆财务省网站(here) (完)

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--编译 戴素萍;审校 郑茵

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