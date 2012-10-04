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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 07:34 BJT

《汇市简讯》涨跌讯号不一暗示澳元/美元料将盘整

2247GMT * 四日来首度收高,为偏多讯号 * 5日、10日和20日移动均线开始趋跌 * 9月趋势低位1.0165为关键支撑位 * 今日没有重大数据出炉,市场所有注意力落在了亚洲股市上 * 纽约市场波动区间的低点1.0205和高点1.0273构成最初的支撑位和阻力位 * 技术图表:(link.reuters.com/ced23t).(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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