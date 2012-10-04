《汇市简讯》涨跌讯号不一暗示澳元/美元料将盘整

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
2247GMT * 四日来首度收高,为偏多讯号 * 5日、10日和20日移动均线开始趋跌 * 9月趋势低位1.0165为关键支撑位 * 今日没有重大数据出炉,市场所有注意力落在了亚洲股市上 * 纽约市场波动区间的低点1.0205和高点1.0273构成最初的支撑位和阻力位 * 技术图表:(link.reuters.com/ced23t).(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾