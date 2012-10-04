版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--10月5日****

路透10月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------------------------------------------------

10月4日(四)

2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,732

10月5日(五)

0300 日本央行利率决议 10月 -- 0.10%

0500 日本领先指标 8月 -- -1.4

同时指标 -- -1.3

1000 德国工业订单 8月 -0.5% +0.5%

1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加11.3 增加9.6

制造业就业岗位(万个) 持平 减少1.5

民间就业岗位(万个) 增加13 增加10.3

失业率 8.2% 8.1%

平均时薪 +0.2% 持平

每周平均工时 34.4 34.4

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 9月 增加1 增加3.43

失业率 7.3% 7.3%

全职就业岗位(万个) -- 减少1.25

兼职就业岗位(万个) -- 增加4.67

就业参与率 -- 66.60%

1230 加拿大建筑许可 8月 +0.1% -2.3%

1430 美国ECRI一周领先指标 9月28日当周 -- 126.7

1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加65 减少32.8

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

----------------------------------------------------------------------------

10月3日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月29日当周 买超15,424 --

外资投资日本股市(亿日圆) 卖超2,396 --

10月4日(四)

0130 澳洲建筑许可 8月 +6.4% +4.7%

民间住宅许可 -0.5% --

0130 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.4%

0715 瑞士工业订单 第二季 -1.1% --

1100 英国央行利率决定 10月 0.50% 0.50%

量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750

-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 9月 +0.9% --

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 9月 33.816 --

1145 欧洲央行利率决定 10月 0.75% 0.75%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月29日当周 36.7 37

初请失业金人数四周均值(万人) 37.5 --

续请失业金人数(万人) 9月22日当周 328.1 327.1

1400 美国工厂订单 8月 -5.2% -5.8%

耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -13.2% --

扣除国防的耐久财订单 -12.4% --

扣除运输的耐久财订单 -1.6% --

扣除飞机的非国防资本财订单 +1.1% --

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 68.5 --

经季节调整PMI 60.4 59.0

2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 3,220.1 -- (完)

--整理 许娜/于春红;审校 侯向明

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐