主要国家经济指标预测--10月5日****

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透10月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月4日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,732
10月5日(五)
0300 日本央行利率决议 10月 -- 0.10%
0500 日本领先指标 8月 -- -1.4
同时指标 -- -1.3
1000 德国工业订单 8月 -0.5% +0.5%
1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加11.3 增加9.6
制造业就业岗位(万个) 持平 减少1.5
民间就业岗位(万个) 增加13 增加10.3
失业率 8.2% 8.1%
平均时薪 +0.2% 持平
每周平均工时 34.4 34.4
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 9月 增加1 增加3.43
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 减少1.25
兼职就业岗位(万个) -- 增加4.67
就业参与率 -- 66.60%
1230 加拿大建筑许可 8月 +0.1% -2.3%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月28日当周 -- 126.7
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加65 减少32.8
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月3日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月29日当周 买超15,424 --
外资投资日本股市(亿日圆) 卖超2,396 --
10月4日(四)
0130 澳洲建筑许可 8月 +6.4% +4.7%
民间住宅许可 -0.5% --
0130 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.4%
0715 瑞士工业订单 第二季 -1.1% --
1100 英国央行利率决定 10月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 9月 +0.9% --
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 9月 33.816 --
1145 欧洲央行利率决定 10月 0.75% 0.75%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月29日当周 36.7 37
初请失业金人数四周均值(万人) 37.5 --
续请失业金人数(万人) 9月22日当周 328.1 327.1
1400 美国工厂订单 8月 -5.2% -5.8%
耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -13.2% --
扣除国防的耐久财订单 -12.4% --
扣除运输的耐久财订单 -1.6% --
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.1% --
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 68.5 --
经季节调整PMI 60.4 59.0
2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 3,220.1 -- (完)
--整理 许娜/于春红;审校 侯向明
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾