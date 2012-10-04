〔货币市场〕美国经季节调整商票市场规模连续第五周萎缩

路透纽约/伦敦10月4日电---周四的美联储(FED)数据显示,10月3日当周美国经季节调整后的商业票据规模连续第五周萎缩,减少150亿美元至9,751亿美元.

未经季节调整的已发行商业票据规模增加19亿美元,至9,721亿美元.部分分析师认为未经季节调整的商票数据比经季节调整的商票数据可靠,因为后一类数据被金融危机扭曲.

美国未经季节调整的已发行外资银行商票减少2亿美元至1,922亿美元.

另外,关键的隔夜回购利率周四守在近期高位附近,因债券交易商的交易和持债资金需求超过投资者放贷的意愿.

分析师认为,该利率相对较高的原因是,交易商因为美联储的"卖短买长"刺激计划,在手中囤积了大量短期公债.

美联储新出台的抵押支持债券(MBS)购买计划,导致债券交易商的现金需求节节攀升,因为联储尚未对与交易商的购债交易进行结算.分析师估计,10月11日美联储购买MBS那天,交易商应该会从联储那里收到300亿至400亿美元.

在此之前,回购协议隔夜利率很可能保持高于两年期公债US2YT=RR收益率的水准.据经纪商称,美国隔夜回购利率USONRP=周四报32个基点,持平于周三尾盘水准.

欧元区货币市场周四则持稳,之前欧洲央行维持利率不变,而且没有给出有关何时以及是否会进一步放宽政策的暗示,不过很多分析师预计欧洲央行将采取宽松行动.

欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=报8.5个基点.预计12月将位于7个基点,明年上半年期间料只会微幅下跌.(完)

--编译 白云;审校 郑茵

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