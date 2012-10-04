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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 07:33 BJT

《汇市简讯》美元/台币下档压力仍存

2308GMT * 店头市场美元/台币开盘料报约29.28,隔夜市场无本金交割远期外汇(NDF)交投于29.28-30 * 过去两星期该货币对一直保持在29.30附近,但下档压力仍存 * 美元兑日圆以外亚洲货币看似将下滑 * 如果美元/台币与美元兑日圆以外亚洲货币同步下滑,台湾央行不太可能会出手阻止 * 台湾CPI数据将于0030GMT时公布,贸易数据将于下周一公布.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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