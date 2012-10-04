日韩经济指标预测--10月5日-10月12日****

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透10月5日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月4日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,732
10月5日(五)
0300 日本央行利率决议 10月 -- 0.10%
0500 日本领先指标 8月 -- -1.4
同时指标 -- -1.3
----------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月8日(一)
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 -- 顺差6,254
10月9日(二)
2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%
0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 43.6
10月10日(三)
0300 韩国L货供额 8月 -- +9.0%
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +0.3%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +0.9%
2350 日本机械订单(较前月) 8月 -- +4.6%
(较上年同期) -- +1.7%
10月11日(四)
-- 韩国央行利率决定 10月 -- 3.00%
0500 日本消费者信心指数 9月 -- 40.5
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 9月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -1.8%
10月12日(五)
无重要经济数据. (完)
--整理 徐文焰;审校 白云
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾