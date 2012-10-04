澳新经济指标预测--10月5日-10月12日****

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透10月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月5日(五)
暂无重要经济指标
----------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月7-10日
2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 9月 -- +1.3%
(较上年同期) -- +6.1%
10月8日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -- -2.1%
报纸招聘广告(较前月) -- -6.1%
2100 新西兰NZIER企业信心指数 第三季 -- -4.0%
10月9日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 9月 -- 正1.0
企业信心指数 -- 负2
10月9-10日
2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +1.6%
10月10日(三)
2145 新西兰食品价格指数 9月 -- +0.1%
10月11日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 9月 -- 减少0.88
全职就业人数(万人) -- 增加0.06
就业参与率 -- 65.0%
失业率 -- 5.1%
10月12日(五)
暂无重要经济数据.(完)
--整理 许娜;审校 张荻
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾