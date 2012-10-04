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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 07:28 BJT

****澳新经济指标预测--10月5日-10月12日****

路透10月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月1日当周--------------------------------

10月5日(五)

暂无重要经济指标

----------------------------------10月8日当周--------------------------------

10月7-10日

2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 9月 -- +1.3%

(较上年同期) -- +6.1%

10月8日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -- -2.1%

报纸招聘广告(较前月) -- -6.1%

2100 新西兰NZIER企业信心指数 第三季 -- -4.0%

10月9日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 9月 -- 正1.0

企业信心指数 -- 负2

10月9-10日

2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +1.6%

10月10日(三)

2145 新西兰食品价格指数 9月 -- +0.1%

10月11日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 9月 -- 减少0.88

全职就业人数(万人) -- 增加0.06

就业参与率 -- 65.0%

失业率 -- 5.1%

10月12日(五)

暂无重要经济数据.(完)

--整理 许娜;审校 张荻

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