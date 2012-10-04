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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 07:32 BJT

〔东京汇市〕欧元上扬,关注日本央行动向及美国非农就业报告

* 欧元兑美元和日圆触及两周高位

* 欧洲央行表示准备购债

* 关注日本央行及美国非农就业报告

路透悉尼10月5日电---欧元周五开盘持坚,此前跳升至两周高位,因欧洲央行(ECB)称购买受困欧元区国家债券的行动准备就绪,而且购债条件不必非常严厉.[ID:nSB2032737]

欧元兑美元EUR=报1.3020美元,此前上涨约1%至1.3032美元高位,接近9月17日高位1.3173美元.欧元兑日圆EURJPY=R报102.23日圆,创9月20日以来高位.

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