〔东京汇市〕欧元上扬,关注日本央行动向及美国非农就业报告

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
* 欧元兑美元和日圆触及两周高位
* 欧洲央行表示准备购债
* 关注日本央行及美国非农就业报告
路透悉尼10月5日电---欧元周五开盘持坚,此前跳升至两周高位,因欧洲央行(ECB)称购买受困欧元区国家债券的行动准备就绪,而且购债条件不必非常严厉.[ID:nSB2032737]
欧元兑美元EUR=报1.3020美元,此前上涨约1%至1.3032美元高位,接近9月17日高位1.3173美元.欧元兑日圆EURJPY=R报102.23日圆,创9月20日以来高位.
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾