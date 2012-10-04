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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 07:49 BJT

〔韩国个股〕三星估计第三季营业利润为73亿美元,创最高纪录

路透首尔10月5日电---以营收计全球最大的科技公司--韩国三星电子(005930.KS)估计7-9月营业利润为创纪录的8.1万亿(兆)韩元(73亿美元),受助于Galaxy智能手机销售强劲.

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